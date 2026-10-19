Emergenza covid, audizioni martedì e giovedì – Diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2026 - Martedì 20 ottobre, alle ore 10.30, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da sars-cov-2 svolge l'audizione di Loredana Frasca, ricercatrice senior presso l'Istituto superiore di sanità (Iss), e di Giovanni Frajese, docente di Scienze mediche tecniche applicate presso l'Università di Roma "Foro Italico".
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