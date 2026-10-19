G7 Agricoltura, D’Eramo: Sostenibilità deve andare di pari passo con competitività e sicurezza alimentare 

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2026 - Aggiungi articolo
“L’Italia è convinta che la transizione ecologica debba essere costruita insieme agli agricoltori” e che “la sostenibilità deve andare di pari passo con la competitività e la sicurezza alimentare” perché “non sono obiettivi alternativi”, ma “elementi complementari di una stessa strategia”. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, a Parigi nel corso del suo intervento alla riunione dei Ministri dell’Agricoltura del G7, convocata nell’ambito della Presidenza francese, dove ha rappresentato l’Italia su delega del ministro Francesco Lollobrigida. “La nostra sfida – ha ricordato il sottosegretario Masaf – deve essere produrre meglio: con più innovazione, più efficienza e una gestione più sostenibile delle risorse naturali. Anche la difesa delle colture è essenziale per garantire la sicurezza alimentare. È opportuno – ha quindi aggiunto – poter adeguatamente disporre di principi attivi utilizzabili per il contrasto delle fitopatie e i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati in modo sempre più mirato, efficiente e sostenibile”. È inoltre “fondamentale sostenere la ricerca, comprese le Nuove tecniche genomiche, che possono contribuire a sviluppare varietà più resistenti e a ridurre il ricorso della chimica nei campi”. “Solo lavorando insieme potremo garantire alle future generazioni suoli più fertili, sistemi agroalimentari più resilienti e un’agricoltura capace di continuare a produrre cibo, tutelare l’ambiente e creare benessere”, ha concluso D’Eramo.