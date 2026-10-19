Audizioni su istruttorie ambientali, clima, economia circolare e bonifiche Martedì, mercoledì e giovedì diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2026 - La Commissione Ambiente della Camera svolge le seguenti audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3133, di conversione del decreto 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche:
– SPRING – Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth
– Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI)
– Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (AsviS)