CS Incontri con esperti della salute

Incontri con esperti della salute

Pordenone, 19/06/2025

«Il tema della salute è fondamentale per l’Amministrazione Comunale che ho l’onore di guidare e proprio per meglio definire i contorni di questa centralità abbiamo programmato insieme all’Assessore Tropeano una serie di incontri, iniziando con i Presidenti degli ordini dei Medici e degli Infermieri e proseguiremo con gli operatori dei vari settori della sanità ospedaliera, del territorio e con i rappresentanti del mondo del volontariato per conoscere punti di forza e criticità delle risposte ai bisogni sanitari della nostra comunità su cui il Comune, poi, interverrà potenziando le cose che già funzionano e limando le imperfezioni per migliorare dove siamo meno forti». Ad affermarlo è Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, in una nota.

«All’interno del programma elettorale – continua il primo cittadino – i temi legati a famiglia, persona, salute, inclusione hanno giocato un ruolo fondamentale e, alla luce della loro importanza, ci siamo prontamente attivati per essere operativi e risolutivi».

Basso inoltre specifica come «tale operatività dovrà essere calibrata e gestita in modo ottimale e ragionato mantenendo sempre salda l’attenzione alle competenze del comune. Per questi motivi la strada che abbiamo avviato immediatamente e senza indugio è quella di incontri e colloqui con gli operatori e i professionisti di riferimento della sanità ospedaliera e del territorio e i volontari che frequentano e supportano giornalmente le nostre strutture sanitarie e garantiscono i servizi di domiciliarità; incontri che proseguiremo in modo costante, costruttivo e trasparente. Certamente non possiamo disconoscere la grande complessità del nostro sistema sanitario e la richiesta di fornire risposte sempre più specialistiche ai bisogni di salute e ciò deve indurci a consultare esperti per costruire insieme le soluzioni migliori sia per la politica che per chi, poi, opera sul campo».

