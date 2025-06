(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

Piacenza, 19 giugno 2025

Oggetto: A Spazio 2 tre appuntamenti gratuiti dedicati ai giovani che si

affacciano al mondo del lavoro

Lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 giugno, dalle 17 alle 18.30, la sede di Spazio 2

in via XXIV Maggio 51 ospiterà tre incontri rivolti ai giovani che muovono i primi

passi nel mondo del lavoro nell’ambito della “Summer Week” sul tema, frutto della

collaborazione tra Agenzia regionale per il Lavoro, Centro per l’Impiego di Piacenza e

Servizio comunale Orientagiovani.

I tre seminari, a partecipazione gratuita, offrono l’opportunità di approfondire alcuni

spunti di interesse, grazie alla presenza di esperti e operatori dei servizi regionali di

politica attiva del lavoro, dello staff di Orientagiovani e dello sportello Piacenza

Talenti: come si scrive un curriculum? Come ci si prepara a un colloquio di lavoro?

Quali sono le principali tipologie di contratto che possono essere offerte?

A queste e altre domande si potrà avere risposta seguendo uno dei tre appuntamenti,

che si propongono di fornire informazioni utili e chiare per aiutare ragazze e ragazzi a

conoscere meglio il sistema occupazionale e le opportunità da cogliere, supportando o

orientando in modo più preciso una ricerca che spesso avviene in modo autonomo e

frammentario sul web o tramite passaparola.

In particolare, lunedì 23 il filo conduttore sarà la gestione del colloquio di lavoro e la

propria presentazione in azienda; martedì 24 ci si focalizzerà sul significato del

curriculum vitae e sulle modalità più efficaci di ricerca del lavoro, a partire dalla

definizione degli obiettivi personali; mercoledì 25, infine, ci si addentrerà nelle regole

del mercato del lavoro e nelle varie forme di accesso all’occupazione dedicate proprio

ai giovani, per valutare con maggiore consapevolezza eventuali proposte.

La pre-iscrizione non è obbligatoria, ma gradita per ragioni organizzative compilando

il modulo online al link https://forms.office.com/e/Pem29HMwZ2.

