ANNULLAMENTO CONFERENZA STAMPA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO ALLE ORE 10.00 PRESSO LA SALA BAZLEN DI PALAZZO GOPCEVICH PER LA PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2025 DEL “FESTIVAL DI TRIESTE – IL FARO DELLA MUSICA”

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Buon pomeriggio, si comunica l’annullamento della conferenza stampa in oggetto precedentemente convocata per giovedì 19 giugno in Sala Bazlen che verrà ricalendarizzata successivamente. Cordiali saluti. TG

ANNULLAMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO ALLE ORE 10.00 PRESSO LA SALA BAZLEN DI PALAZZO GOPCEVICH PER LA PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2025 DEL “FESTIVAL DI TRIESTE – IL FARO DELLA MUSICA”