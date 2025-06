CONTIENE FOTO#CARABINIERI DENUNCIANO 10 PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DI TRUFFA AGGRAVATA ED ESERCIZIO DI GIOCHI D’AZZARDO NEL CENTRO STORICO DI ROMA.

(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

CARABINIERI DENUNCIANO 10 PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DI TRUFFA AGGRAVATA

ED ESERCIZIO DI GIOCHI D’AZZARDO NEL CENTRO STORICO DI ROMA.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, hanno svolto una serie

di controlli straordinari nel centro storico della Capitale, finalizzati

alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità, seguendo le linee

strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e

condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza

pubblica.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina e i

Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno intensificato i controlli

nelle aree a maggiore afflusso turistico – via del Corso e vie limitrofe,

denunciando 10 persone alla Procura della Repubblica, di nazionalità romena

e macedone di età compresa tra i 19 e i 51 anni, sette uomini e tre donne,

gravemente indiziate del reato di truffa aggravata, perpetrata ai danni di

ignari turisti, attraverso il cosiddetto gioco delle “Tre Campanelle”.

Le indagini hanno permesso di accertare che gli stessi, sorpresi in via

delle Muratte, in due episodi distinti, agivano in gruppi composti da 3 o 5

persone, con ruoli ben definiti: un “croupier”, alcuni finti scommettitori

che simulavano vincite per attrarre le vittime e vedette incaricate di

vigilare sull’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. I militari,

conoscendo ormai bene il fenomeno, li hanno colti in flagranza, procedendo

al sequestro di tappetini, campanelle, palline di spugna e di oltre 550 euro

in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. A loro carico è stato

notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore e sono state elevate

sanzioni amministrative pari a 100 euro ciascuno.

150625

____________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma