ETS, Corrado (PD-S&D): «Miliardi dall’ETS, ma nessuna trasparenza: il Governo risponda sull’utilizzo delle risorse»

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BRUXELLES, 16 ottobre 2026 – «La Presidente Meloni ha dichiarato in Parlamento che tutti i proventi ETS sono destinati alla decarbonizzazione. Un'affermazione che richiede chiarimenti precisi: di quali anni sta parlando? Quali interventi sono stati finanziati e con quali importi? Secondo Confindustria, fino al 2023 appena il 9% dei proventi era stato speso per la decarbonizzazione. Non bastano le rassicurazioni, servono dati e rendicontazioni verificabili».

Lo dichiara l'eurodeputata del Partito Democratico Annalisa Corrado, che ha depositato una nuova interrogazione alla Commissione europea sulla gestione dei proventi italiani del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS), anche alla luce delle recenti dichiarazioni della Presidente del Consiglio. L'interrogazione è stata sottoscritta anche dal capo della delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti, e da altri colleghi della delegazione italiana.

«Già in risposta a una nostra precedente interrogazione, la Commissione aveva rilevato che non tutti i proventi ETS italiani erano stati destinati a finalità climatiche. Anche l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sollevato dubbi sulla conformità del recepimento italiano alla direttiva europea, evidenziando che il 50% dei proventi continua a essere destinato al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, mentre dal 2023 la normativa europea impone di utilizzare integralmente i proventi, o risorse equivalenti, per le finalità previste. Di fronte a questi elementi, le dichiarazioni di Meloni non possono rimanere senza riscontri».

«Con questa nuova interrogazione chiediamo alla Commissione di verificare la conformità della normativa italiana e l'effettiva destinazione delle risorse, con una rendicontazione pubblica e dettagliata. Proponiamo inoltre un fondo nazionale unico per la transizione, che garantisca programmazione, trasparenza e tracciabilità della spesa. Parliamo di miliardi di euro che dovrebbero contribuire concretamente alla decarbonizzazione delle imprese e alla transizione energetica. I cittadini e le imprese hanno il diritto di sapere come vengono utilizzati», conclude Corrado.

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