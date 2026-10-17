Agenzia nr. 1785 – Agricoltori, Barone (M5S): “Grazie a Furore e agli europarlamentari che lunedì porteranno in Europa la protesta della Capitanata

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2026 - "Sono al fianco degli agricoltori della Capitanata che protestano per difendere il futuro del comparto. Come M5S ci stiamo mobilitando a tutti i livelli affinchè questi lavoratori vengano ascoltati e ringrazio l'eurodeputato Mario Furore, che lunedì assieme agli altri eurodeputati chiederà di portare la protesta all'attenzione della plenaria del Parlamento europeo, proponendo un dibattito per arrivare a soluzioni concrete". Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone.
"La Regione – continua Barone – ha già annunciato un pacchetto di interventi da 30 milioni di euro. Ora auspichiamo che anche il Governo metta in campo misure adeguate per contrastare il caro-gasolio, l'aumento dei costi energetici e il rincaro dei materiali impiegati nelle produzioni. Dietro queste difficoltà ci sono famiglie, imprese e comunità che rappresentano un patrimonio economico, sociale e identitario irrinunciabile per tutta la Puglia. Non possiamo lasciare soli gli agricoltori e ringrazio i nostri eurodeputati per aver scelto di dare voce a questa mobilitazione in Europa. Difendere l'agricoltura significa difendere il futuro della nostra terra"./comunicato