CONTIENE FOTO# SOPPRESI NELLA NOTTE IN AUTO CON COCAINA, CRACK E 600 EURO IN CONTANTI, A RIDOSSO DELLA MOVIDA DI PIAZZA BOLOGNA. D’INTESA CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CARABINIERI ARRESTANO IN FLAGRANZA UNA DONNA DELLA COLOMBIA E UN CITTADINO DEL M

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

SOPPRESI NELLA NOTTE IN AUTO CON COCAINA, CRACK E 600 EURO IN CONTANTI, A

RIDOSSO DELLA MOVIDA DI PIAZZA BOLOGNA.

D’INTESA CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CARABINIERI ARRESTANO IN FLAGRANZA

UNA DONNA DELLA COLOMBIA E UN CITTADINO DEL MAROCCO, GRAVEMENTE INDIZIATI DI

DENTENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

ROMA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in via Lorenzo il

Magnifico, a ridosso di Piazza Bologna, hanno arrestato in flagranza di

reato un cittadino originario del Marocco di 19 anni e una donna di 33 anni

originaria della Colombia, gravemente indiziati, in concorso tra loro, del

reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, nella notte, i Carabinieri hanno fermato per un controllo

un’autovettura con a bordo un uomo e una donna, entrambi risultati già noti

alle forze dell’ordine. A seguito di una verifica più approfondita, i

Carabinieri hanno rinvenuto nella loro disponibilità 12 involucri di cocaina

e 14 di crack, oltre a 600 euro in contanti ritenuti provento dell’attività

illecita, nascosti nella plancia dell’auto.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a loro carico, d’intesa con la Procura

della Repubblica, i militari li hanno arrestati in flagranza di reato e

successivamente accompagnati presso le aule di Piazzale Clodio, dove il

Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

