Comunicato stampa. ATAC, metro B momentaneamente sostituita da bus fra Monti Tiburtini e San Paolo e Monti Tiburtini e Ionio

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Grazie per l’attenzione.

ATAC, metro B momentaneamente sostituita da bus fra Monti Tiburtini e San

Paolo e Monti Tiburtini e Ionio

Il servizio della metro B è momentaneamente svolto con bus nelle tratte fra

Monti Tiburtini e San Paolo e fra Monti Tiburtini e Ionio.

I tecnici ATAC sono subito intervenuti in quanto risulta attivato un

pulsante di emergenza lungo la tratta interessata.

Tali pulsanti, che di norma servono per segnalazioni di emergenza, vengono

saltuariamente indebitamente attivati da terzi.

Il personale Atac sta lavorando per individuare il pulsante in modo da

poter ripristinare la regolarità del servizio.

Si tratta di un’operazione complessa che può richiedere alcune ore per

essere portata a termine.

Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati in tempo reale sul sito

atac.roma.it.

*Ufficio Stampa Atac*

*Via Prenestina, 45

00176

Roma

Tel. +39

http://www.atac.roma.it

**Seguici su**



_

_

*Le informazioni, le notizie e i dati contenuti nella presente

comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali

possono essere riservati e sono, comunque, destinati esclusivamente ai

destinatari indicati in indirizzo.*

*La diffusione, distribuzione e/o la

copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso

dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi

del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 e s.m. e i. in tema di

protezione dei dati personali.*