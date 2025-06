OSCAR GREEN, DUE ABRUZZESI AD UDINE PER OSCAR GRENN

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 Oggi 13 giugno dalle ore 9.30 – Piazza Libertà – Udine

AL VILLAGGIO COLDIRETTI DI UDINE LE IDEE DA OSCAR DEI GIOVANI CONTADINI

Le innovazioni destinate a rivoluzionare consumi e servizi nel segno della sostenibilità

Le innovazioni 2025 nate dalla creatività dei giovani agricoltori italiani e destinate a rivoluzionare consumi e servizi nel segno della sostenibilità saranno al centro dell’Oscar Green, il premio della Coldiretti a imprese e start up che generano sviluppo e lavoro. L’appuntamento è per questa mattina venerdì 13 giugno, dalle ore 9.30, in piazza Libertà, al Villaggio contadino di Udine, la grande kermesse che per tre giorni animerà la città friulana con una presenza diffusa nei suoi luoghi simbolo. Per l’occasione i giovani imprenditori in lizza nelle diverse categorie presenteranno dal vivo le proprie idee nel salone allestito nella loggia del Lionello.

Tra i 18 finalisti nazionali anche due abruzzesi, i cui nomi verranno svelati tra qualche ora.

I lavori saranno aperti da Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti, cui seguiranno gli interventi di Alberto Felice De Toni, Sindaco di Udine, Martin Figelj, Presidente Coldiretti Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, Assessore Regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, oltre che di Enrico Parisi, Delegato Nazionale Coldiretti Giovani e Stefano Leporati Segretario Nazionale Coldiretti Giovani. Spazio quindi alle premiazioni che gli Oscar con le “statuette” che saranno consegnate ai vincitori da Vinicio Mosè Vigilante, Amministratore Delegato Gse, Maria Chiara Zaganelli, Direttore generale Crea, Riccardo Semenzato, Referente Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per Affari Istituzionali Enel, Cesare Trippella, Head of Leaf EU, Philip Morris Italia, Alfonso Pecoraro Scanio, Fondazione Univerde, Massimiliano Cattozzi, Responsabile Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, Michele Falce, Resp. Sviluppo Filiere Agricole di Novamont. A chiudere i lavori sarà Ettore Prandini, Presidente Coldiretti.

Per l’occasione sarà presentata la nuova analisi Coldiretti/Divulga sull’imprenditoria giovanile in Italia.

Al Villaggio Coldiretti, che per l’intero week end animerà il centro di Udine con orario 9-22 (domenica ore 9-20), si alterneranno istituzioni, artisti e studiosi per discutere di alimentazione, ambiente, salute e scuola. Ma ci sarà anche il grande mercato di Campagna Amica dove sarà possibile trovare le eccellenze delle regioni italiane, con menu contadini a 8 euro e piatti della tradizione. Previsti laboratori di agricosmesi, degustazioni, lezioni sull’olio, orti didattici e agriasilo per i più piccoli, oltre agli animali delle fattorie italiane.

Alessandra Fiore

Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne

Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo

Avvertenze ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)