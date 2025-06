“NOI SIAMO ROMA” entra nella Lega: incontro con Matteo Salvini, al via la collaborazione per le elezioni comunali

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

Nuove energie civiche si uniscono al progetto della Lega per la Capitale. Il Segretario Federale della Lega e Vicepremier Matteo Salvini ha incontrato oggi una delegazione dell’associazione “NOI SIAMO ROMA”, guidata da Nicola Colosimo e Anastasia Antonini, per avviare un percorso comune in vista delle prossime elezioni comunali. “Ho dedicato la mia vita all’impegno civico per Roma”, ha dichiarato Nicola Colosimo, responsabile del movimento, “e oggi sono contento di aver trovato una famiglia politica che vuole investire sulla costruzione di una nuova classe dirigente. Sicurezza, lotta al degrado, ferrea opposizione alla nuova ZTL, politiche a tutela dei giovani romani e dello sport, valorizzazione della cultura e della storia della Capitale saranno i nostri capisaldi in questa bellissima nuova avventura. È stato un onore essere ricevuti dal Segretario Matteo Salvini, con cui abbiamo condiviso un lungo e profondo dialogo sulla nuova proposta da lanciare per Roma. Ringrazio Claudio Durigon per avermi accolto dentro la famiglia della Lega a Roma e Tony Bruognolo per aver avuto fiducia in me fin da subito.”

Anche Anastasia Antonini, da sempre attiva nel tessuto sociale della città, ha sottolineato la volontà di costruire un fronte comune: “Come studentessa, come donna e come cittadina mi batterò per i diritti e la salvaguardia di tutti le giovani romane e i giovani romani. Sono felicissima di aver abbracciato questo nuovo progetto insieme al mio responsabile Nicola Colosimo. Quando è arrivata questa chiamata abbiamo risposto subito, perché sarà una grande occasione. Sono a rappresentanza di tante cittadine romane che vogliono ritornare protagoniste nella politica della Capitale”

Presente all’incontro anche il Sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e Tony Bruognolo, Vice Coordinatore Lega Salvini Premier Lazio. “L’ingresso dell’associazione “NOI SIAMO ROMA” rafforza la Lega nella Capitale” aggiunge Bruognolo, “e dimostra che il nostro è un progetto aperto e capace di attrarre chi ha davvero a cuore il futuro della città e soprattutto i giovani. Uniti, stiamo lavorando per costruire un’alternativa credibile, forte e popolare.”

La Lega Salvini Premier conferma così il proprio impegno a Roma, aprendo le porte a chi vuole condividere una visione di governo fondata su merito, partecipazione, nuove energie e risultati concreti.