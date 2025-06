(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 CISINT (LEGA) EURO 5, LA LEGA DIFENDE L’ITALIA: GIUSTO IL RINVIO DEL BLOCCO. ORA L’EUROPA CAMBI ROTTA

Monfalcone, 12 giu. – “Giusta la posizione della Lega al Governo, che attraverso un emendamento al decreto Infrastrutture sta lavorando per ottenere il rinvio di un anno del blocco dei veicoli Euro 5, attualmente previsto da ottobre. Una misura che, se non modificata, colpirebbe decine di migliaia di cittadini, famiglie e attività economiche in Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte.

Il diktat imposto dall’Unione Europea è l’ennesimo prodotto delle folli politiche green partorite dalla sinistra europea, sostenute e peggiorate durante la scorsa legislatura dalla solita maggioranza Ursula. Politiche ideologiche, scollegate dalla realtà, che penalizzano solo i nostri lavoratori, le nostre imprese e le fasce sociali più fragili.

Non possiamo accettare che migliaia di famiglie vengano lasciate a piedi nel nome di una transizione ecologica imposta dall’alto e tutta a senso unico.

Ora servono ulteriori interventi mirati anche da parte della Commissione UE, con particolare attenzione al mondo del lavoro: dai veicoli commerciali alle categorie più esposte, come gli ambulanti e i piccoli imprenditori.

L’Europa deve cambiare approccio: basta con divieti assurdi, basta con imposizioni ideologiche da “madre-regina” che bloccano l’economia e favoriscono i nostri concorrenti internazionali.

Serve una transizione energetica che sia reale e sostenibile, con meno imposizioni e più risorse per la ricerca per la neutralità tecnologica: non può essere difatti l’unica l’auto elettrica. Così facendo si rischia solo di arricchire Paesi illiberali come la Cina, mettendo in ginocchio la nostra filiera produttiva.

La Lega continuerà a combattere ogni giorno per difendere l’Italia, il lavoro e la libertà di scelta dei cittadini”.

Così Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier