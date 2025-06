(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Comunicato stampa n. 8.786

Ha preso il via questa mattina il piano formativo “UniSannio in Comune”

Benevento, 10 giugno 2025 – Ha preso il via questa mattina con la sessione inaugurale, presso la sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico in piazza Guerrazzi, “UniSannio in Comune”, il piano formativo beneficiario dei fondi ‘PerForma Pa’ del Ministero della Funzione pubblica.

“Ai dipendenti del Comune di Benevento dico di esercitare l’etica della gentilezza, loro sono la fonte cui spesso si abbeverano i cittadini. A tutti dico di avere capacità d’interesse culturale, di seguire le evoluzioni culturali del tempo e di seguire un’unica religione che è quella dello Stato, che nel nostro caso si esercita nelle competenze del Comune”, ha detto il sindaco Clemente Mastella.

“Il potenziamento delle competenze specifiche delle risorse umane prosegue con questa collaborazione importante con l’Università: dalla digitalizzazione cui sono dedicati diversi focus specifici, ai mutamenti del quadro giuridico e socio-economico potremo dare al personale una formazione qualificata e al passo con i tempi”, ha spiegato l’assessore al Personale Carmen Coppola.

Il dirigente al Personale Gennaro Santamaria nell’introduzione ai lavori aveva sottolineato “come per il secondo anno si ripete la formula della cooperazione con l’Unisannio, eccellenza del territorio, questa volta anche con un finanziamento del Formez, in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi specifici della direttiva Zangrillo che prevede 40 ore di formazione obbligatoria per i dipendenti”.