(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - La stampa internazionale riferisce di un avvertimento degli emissari di Trump durante i colloqui in Florida. Kiev teme pressioni unilaterali mentre Washington tratta con Mosca sul diesel. Un funzionario americano nega che sia stata formulata una minaccia di interruzione della condivisione di informazioni
La condivisione dell’intelligence americana con l’Ucraina entra nello scontro fra Washington e Kiev sugli attacchi alle infrastrutture petrolifere russe. Secondo quanto riferito dal Financial Times, durante i colloqui in Florida gli emissari del presidente Donald Trump avrebbero avvertito la delegazione ucraina che la cooperazione in materia di intelligence potrebbe essere interrotta se Kiev non fermerà i raid contro le raffinerie russe. La ricostruzione è stata ripresa anche da Axios, mentre un funzionario statunitense ha contestato che sia stata formulata una minaccia di questo tipo.
La vicenda si inserisce nelle tensioni esplose dopo l’annuncio di Trump sull’intesa con Vladimir Putin per consentire nuove forniture di diesel russo ai mercati internazionali. Il presidente americano ha presentato l’accordo come uno strumento per aumentare l’offerta e contenere i prezzi dei carburanti, mentre il governo ucraino lo ha criticato, sostenendo che nuove entrate energetiche rischiano di rafforzare le risorse finanziarie con cui Mosca sostiene la guerra.
I colloqui in Florida e la pressione su Kiev
Al centro della ricostruzione ci sono i colloqui in Florida fra rappresentanti americani e ucraini, ai quali hanno partecipato gli emissari di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Secondo le fonti citate dalla stampa internazionale, la delegazione statunitense avrebbe collegato la prosecuzione del sostegno informativo alla disponibilità ucraina a fermare gli attacchi contro gli impianti petroliferi russi.
La versione riportata da fonti ucraine descrive una pressione significativa su Kiev in una fase in cui sono in corso tentativi di negoziare una tregua. Un funzionario americano ha tuttavia negato che gli emissari abbiano minacciato di interrompere la condivisione dell’intelligence, sostenendo che il confronto riguardava il sostegno statunitense all’Ucraina, comprese le informazioni e le munizioni.
La distinzione è sostanziale: al momento, sulla base delle ricostruzioni disponibili, non risulta annunciata una sospensione effettiva della cooperazione informativa. Il punto controverso riguarda ciò che sarebbe stato detto durante i colloqui e le condizioni politiche poste da Washington.
Il nodo delle raffinerie russe
Gli attacchi ucraini contro raffinerie e altre infrastrutture petrolifere russe sono diventati un elemento della pressione economica e militare esercitata da Kiev su Mosca. Colpire questi impianti può ridurre la capacità di raffinazione, compromettere le forniture e aumentare i costi per l’economia russa.
Washington, secondo le ricostruzioni pubblicate, vorrebbe invece limitare le operazioni che rischiano di incidere sui mercati energetici e complicare gli sforzi diplomatici. Trump ha più volte collegato la sua politica energetica alla necessità di contenere i prezzi dei carburanti negli Stati Uniti, mentre la guerra con l’Iran e le tensioni sulle rotte petrolifere hanno accresciuto l’attenzione dell’amministrazione sulle forniture.
Il contrasto riguarda anche le condizioni di un’eventuale tregua energetica. Zelensky ha dichiarato che Kiev sarebbe pronta a fermare gli attacchi alle raffinerie russe se Mosca interrompesse a sua volta i bombardamenti contro le infrastrutture energetiche ucraine. La proposta punta a evitare che la sospensione delle operazioni sia unilaterale e lasci a una delle due parti la possibilità di continuare a colpire.
L’intesa sul diesel aumenta la tensione
L’annuncio di Trump sulle forniture russe ha alimentato i dubbi ucraini sulla direzione della politica americana. Zelensky ha accusato Washington di consentire a Mosca di ottenere nuove entrate proprio mentre le delegazioni discutono di pace. Ha inoltre criticato il modo in cui l’intesa è stata gestita, sostenendo che la presenza della squadra ucraina ai colloqui rischiasse di diventare una «cortina fumogena» mentre Stati Uniti e Russia procedevano su un dossier economico strategico.
L’accordo sul diesel e la controversia sull’intelligence sono due questioni distinte, ma convergono sullo stesso problema: quali concessioni economiche e militari Washington sia disposta a valutare nei rapporti con Mosca e quali condizioni intenda imporre a Kiev per favorire una tregua.
Per l’Ucraina, un’eventuale riduzione della condivisione di intelligence avrebbe conseguenze operative rilevanti. Le informazioni fornite dagli Stati Uniti contribuiscono infatti alla consapevolezza situazionale e alla pianificazione militare. Proprio per questo, la ricostruzione della stampa internazionale assume un peso che va oltre il confronto diplomatico, pur in assenza di conferme di una decisione americana di sospendere il sostegno.
Resta quindi da chiarire che cosa sia stato effettivamente prospettato durante i colloqui in Florida e se Washington intenda tradurre le proprie richieste in condizioni concrete per la prosecuzione dell’assistenza. La smentita americana sulla presunta minaccia rende essenziale distinguere fra le testimonianze sulle discussioni riservate e le decisioni ufficiali. Nel frattempo, la controversia mostra quanto il dossier energetico sia ormai intrecciato con i negoziati sulla guerra e con il rapporto, sempre più teso, fra l’amministrazione Trump e il governo di Kiev.