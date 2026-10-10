CASTELLONE (M5S), SANZIONI USA A CPI VERGOGNOSE, MELONI E TAJANI ESCANO DA SILENZIO

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - ROMA, 9 ottobre – "Nel giorno in cui Navi Pillay, che alla guida della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente sul territorio palestinese occupato istituita dall'Onu ha avuto il coraggio di definire 'genocidio' quanto è accaduto e continua ad accadere a Gaza, vince il Premio Nobel per la Pace gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte penale internazionale. Il segretario di Stato Marco Rubio arriva persino a definirla un 'tribunale canaglia'. Mentre Netanyahu e l'ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant sono destinatari di un mandato d'arresto della Corte per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la decisione di Donald Trump è semplicemente vergognosa. Colpisce il silenzio del governo italiano: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, sin qui afoni, dicano chiaramente da che parte stanno. La giustizia internazionale non può essere difesa a corrente alternata, basta ambiguità e complicità".
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