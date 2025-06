COMO – Oltre 250 iscritti all’incontro “La Sicurezza che costruisce: focus su conformità e salute” all’ITIS Magistri Cumacini di Como

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 La Sicurezza che costruisce:

focus su conformità e salute

11 giugno 2025

Dalle 9:00 alle 16:30

ITIS Magistri Cumacini, via C. Colombo, Como

Mattina

09:00

Saluti istituzionali

09:30

Dati Statistici INAIL nel settore edilizia

Francesco Capozio, Direttore INAIL Como

09:50

La patente a crediti: stato dell’arte e prime riflessioni operative e criticità

Filippo Colomba, Responsabile Processo vigilanza ITL Como-Lecco

10:10

Attività di assistenza negli ultimi anni: dati e risultati

Romano De Palo, Coordinatore Comitato Paritetico Territoriale

per la prevenzione infortuni, l’igiene l’ambiente di lavoro di Como

10:40

Linee guida Regione Lombardia su PLE: focus sullo sbarco in quota

Michele Longo, Tecnico della Prevenzione PSAL ATS Insubria

11:00

Coffee break

11:30

Verifiche periodiche e supplementari ventennali sui mezzi di sollevamento

e cenni sui cedimenti strutturali in Lombardia

Maurizio Baldassare, Dirigente Ingegnere PSAL ATS Insubria

11:50

Coordinatori per la sicurezza Esempi di buone prassi nella gestione dei cantieri

Fabrizio Lovato, Presidente FederCoordinatori

12:20

Organizzazioni sindacali

12:40

Discussione finale e chiusura sessione mattutina

13:00

Light Lunch

Moderatori: Andrea Alberio, Coordinatore Tecnici PSAL ATS Insubria

Filippo Colomba, Responsabile Processo vigilanza ITL Como-Lecco

Pomeriggio

14:00

Settore edile: dalla contrattazione alla normativa

Daniela Colmano, Responsabile Lavoro e Legislazione sociale di ANCE Como

14:20

Accordo Stato Regioni sulla formazione: prime indicazioni operative e fase transitoria

Rossella Baragiola, Tecnico della Prevenzione PSAL ATS Insubria

14:40

Le malattie professionali in edilizia

Alessandro De Matteis, Dirigente Medico INAIL Como

15:00

La verifica della Sorveglianza Sanitaria in edilizia ed il rischio stress

da calore: risultanze e prospettive

Nadia Facchinetti, Dirigente Medico PSAL ATS Insubria

Caterina Cecchino, Direttore PSAL ATS Insubria

15:20

Linee guida SIML per la sorveglianza sanitaria in edilizia

Matteo Marco Riva, Dirigente Medico ASST Papa Giovanni XXIII

15:40

Il ruolo del medico competente in edilizia

rappresentante ANMA

16:00

Discussione finale e chiusura sessione lavori

Moderatori: Caterina Cecchino, Direttore PSAL ATS Insubria

Giovanni De Vito, Direttore Medicina del Lavoro Preventiva Tossicologia ASST Sette Laghi

L’evento è accreditato ECM e valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP e Coordinatori.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria entro il 10 giugno su Refera.

Segreteria organizzativa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro: