(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Autorità di bacino, nel Messinese 400 mila euro stanziati per la messa in sicurezza del torrente Saponara

Ammonta a 400 mila euro la somma stanziata dalla Regione Siciliana per mettere in sicurezza il torrente Saponara, nel territorio del comune omonimo, nella provincia di Messina. Con questi fondi, infatti, l’Autorità di bacino della Presidenza interverrà per ripristinare il muro, lungo circa 45 metri, che costeggia il corso d’acqua, crollato nello scorso mese di febbraio per il maltempo.

Dopo i primi sopralluoghi congiunti, effettuati dai tecnici dell’Autorità e da quelli del Comune, la conferenza di servizi – alla presenza di tutti i soggetti interessati – ha approvato il progetto esecutivo a seguito del quale potranno essere avviati i lavori. L’intervento servirà sostanzialmente a ripristinare la normale viabilità, considerato che il corso d’acqua scorre al fianco di una importante strada comunale, così come a garantire la pubblica incolumità, messa a rischio dalle attuali precarie condizioni del tratto in questione.

Nei prossimi giorni, inoltre, saranno completate le procedure telematiche di gara, per poi potere consegnare i lavori, la cui durata sarà di 120 giorni, in tempo quindi, per scongiurare crolli ulteriori con l’arrivo presumibile delle prossime piogge invernali.

eg/cv

FOTO: In allegato

————————–

Ufficio Stampa e Documentazione

Regione Siciliana