0610 camec – laboratorio didattico

Eventi CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia

Sabato 14 giugno Laboratori per bambini a cura dell’Associazione Amici del CAMeC

La Spezia, 10 giugno 2025 – Continuano gli appuntamenti al CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia promossi dall’Associazione “Amici del CAMeC”, un’organizzazione no-profit dedicata alla promozione e al sostegno del museo.

Sabato 14 giugno sono previsti dei laboratori didattici per bambini a cura dell’operatrice museale Claudia Rifaldi sulla mostra temporanea “Morandi Fontana. Invisibile e Infinito”.

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 i laboratori sono riservati ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 i laboratori sono riservati ai bambini dagli 11 ai 14 anni.

La durata dei laboratori è di circa 120 minuti.

I laboratori hanno il costo di 5 euro per i possessori della tessera Amici del CAMeC e di 10 euro per chi non è associato. La tessera può essere sottoscritta anche al momento.

Fino ad esaurimento posti.

CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea



FB/IG @camec.laspeziaBiglietti:

Collezione permanenteintero 10 euroridotto 5 euro per giovani under 26 e adulti over 65sempre gratuito per i residenti della provincia della Spezia

Collezione permanente + mostra temporaneaintero 15 euroridotto 7,50 euro per giovani under 26 e adulti over 655 euro per i residenti della provincia della Spezia

Ingresso gratuito per Collezione e Mostreunder 18scolaresche e docenti di accompagnamentopersone con disabilità e per loro eventuale accompagnatoregiornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionaledipendenti del Ministero della Culturadipendenti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armatetitolari della tessera Amici del CAMeC per l’anno in corsostudenti universitari di storia dell’arte da tutto il mondopossessore Cinque terre Card e residenti comuni Cinque Terre

GruppiPer gruppi compresi tra 7 e 25 persone il costo del biglietto è ridotto a 5 euro per la collezione permanente (7,5 euro se con mostra temporanea). L’ingresso è gratuito per chi guida il gruppo.

Ogni prima domenica del meseIngresso 2 euro per tutti, ferme le gratuità di cui sopra.

Orari:

Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 ; primo venerdì del mese aperto fino alle 22.00

Chiuso lunedì e 25 dicembre