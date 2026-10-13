Agricoltura: Bergesio (Lega), sempre al fianco dei nostri agricoltori, buon lavoro a Bruzzone

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2026 - Roma, 13 ott. – "Difendere la nostra agricoltura significa difendere il lavoro, le identità dei territori e l'interesse nazionale. Con l'elezione dell'amico Francesco Bruzzone alla presidenza della Commissione Agricoltura della Camera, la Lega riconferma nei fatti la centralità assoluta di questo comparto nell'agenda politica. Al neo Presidente vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro: la sua esperienza e la profonda conoscenza del territorio sono la migliore garanzia per gli agricoltori e la filiera agroalimentare italiana. Come Lega continueremo a lavorare in piena sinergia in Parlamento e al Governo per dare risposte concrete a questo motore fondamentale dell'economia italiana, garantendo massima tutela e sostegno a tutti gli operatori del settore".
Lo dichiara il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Industria e Attività produttive a Palazzo Madama e responsabile del dipartimento Agricoltura del partito.
(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2026 - Roma, 13 ott. – "Difendere la nostra agricoltura significa difendere il lavoro, le identità dei territori e l'interesse nazionale. Con l'elezione dell'amico Francesco Bruzzone alla presidenza della Commissione Agricoltura della Camera, la Lega riconferma nei fatti la centralità assoluta di questo comparto nell'agenda politica. Al neo Presidente vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro: la sua esperienza e la profonda conoscenza del territorio sono la migliore garanzia per gli agricoltori e la filiera agroalimentare italiana. Come Lega continueremo a lavorare in piena sinergia in Parlamento e al Governo per dare risposte concrete a questo motore fondamentale dell'economia italiana, garantendo massima tutela e sostegno a tutti gli operatori del settore".