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Lombardia

PROVINCIA DI MANTOVA: AGGIORNAMENTO METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL GESTORE AqA

Luigi CamilloniBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2026 - Nel 2026 aumento del 9,1% rispetto all’anno precedente  

Approvati dal Consiglio Provinciale il primo aggiornamento biennale 2026 – 2027 delle predisposizioni tariffarie del Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio nell’ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova (anni 2026/2029), relativo al Gestore AqA S.r.l. e il secondo aggiornamento della proposta di convergenza tariffaria dei bacini interni al territorio gestito da AqA S.r.l. SB, così come dettagliatamente specificato nella Deliberazione del C.d.A. dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” del 31 luglio 2026.

Per il gestore AqA S.r.l., l’aggiornamento 2026/2029 prevede:

  • per l’anno 2026 un incremento tariffario del 9,1% rispetto all’anno 2025, in luogo del precedente 9,2%;
  • per l’anno 2027 un incremento tariffario del 9,1% rispetto all’anno 2026, in luogo del precedente 3,0%
  • per l’anno 2028 un incremento tariffario del 8,9% rispetto all’anno 2027, in luogo del precedente 2,9%;
  • per l’anno 2029 un incremento tariffario del 4,6% rispetto all’anno 2028, in luogo del precedente -3,2%;
  • un valore residuo a fine concessione pari a € 167.713.082

Il punto all’ordine del giorno è stato approvato con 10 voti a favore mentre il consigliere Salvarani si è astenuto.

(AGENPARL)
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