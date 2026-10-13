AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 14 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2026 - AULA
📌 9
– Ddl persone che si prendono cura dei propri cari
– Ratifica Trattato giustizia Italia – Vietnam
– Ddl protezione civile
– Mozioni Corte penale internazionale
– Pdl centri storici
– Ddl delega professioni sanitarie
📌Consegna testo Comunicazioni Presidente del Consiglio
📌 14 Question time con i ministri Schillaci e Urso
📌 15.15 Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2026
COMMISSIONI
📌8_Femminicidio_Audizioni sulla violenza di genere nello sport (8: Giuseppe Ruzza, presidente e Simonetta Baldissera, delegata assembleare, del Comitato regionale Veneto FIGC Lega Nazionale Dilettanti; Lorenzo Peroni, presidente del Montorio Calcio; 8.30: Valentina Marchei, presidente Commissione Nazionale Atleti del CONI)
📌8_Forteto_Audizione di Michele Giuttari, già dirigente della Squadra mobile di Firenze
📌8.15_Politiche Ue_ Audizioni sulla proposta di regolamento Ue sugli alloggi a prezzi accessibili (8.15: Federcasa; 8.30: Airbnb; 8.45: Confedilizia)
📌8.45_Insularità_ Audizione, in videoconferenza, di Alessandro Dagnino, assessore regionale per l’Economia della Regione Siciliana
📌13.40_Affari costituzionali_Audizioni sul contrasto del fondamentalismo religioso (Francesco Alicino, LUM “Giuseppe Degennaro”, e Cristiana Cianitto, Università Statale di Milano)
📌13.40_Agricoltura_ Audizioni sul sostegno del settore ittico nazionale (Coldiretti Pesca, Alleanza delle Cooperative italiane – Coordinamento pesca, Federpesca, UeCoop, Unci agroalimentare, Anapi Pesca, Agripesca e Marinerie d’Italia)
📌13.45_Cultura_ Audizioni sull’impatto delle nuove tecnologie nella scuola (Benedetto Scoppola, presidente dell’Opera nazionale Montessori; Daniela Lucangeli, Università degli Studi di Padova; Matteo Lancini, presidente della Fondazione “Minotauro”)
📌13.45_Politiche Ue_Audizione di Confcommercio sulla revisione del sistema EU ETS per lo scambio di quote di emissioni
📌14_Giustizia_Audizioni su Decreto-legge giustizia, protezione internazionale e continuità ILVA (14: Roberta Pieri, procuratrice Tribunale per i Minorenni di Firenze, Aldo Policastro, procuratore generale Corte d’Appello di Napoli, Patrizia Imperato, procuratrice Tribunale per i Minorenni di Napoli e Emma Avezzù, procuratrice Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta; 14.40: Associazione Nazionale Magistrati-ANM)
📌14_Esteri_Audizioni sull’attuazione del Piano Mattei (14: Pasquale De Muro, Università degli Studi Roma Tre; 14.30: Federmanager)
📌14_Periferie_ Audizione di Don Luigi Merola
📌 14_Politiche Ue_Audizione di Dynames e IBM Italia sulla proposta di regolamento Ue sullo sviluppo del cloud e dell’IA
📌14.30_Politiche Ue_ Audizione di Booking sulla proposta di regolamento Ue sugli alloggi a prezzi accessibili
📌14.45_Politiche Ue_Audizione di Assarmatori sulla revisione del sistema EU ETS per lo scambio di quote di emissioni
EVENTI
📌 10 – Sala del Refettorio – 46° Paladino d’Oro sport film festival. Saluto della segretaria di Presidenza Varchi. Diretta webtv
📌 15 – Sala del Refettorio – Presentazione del libro “E-sport e fiscalità nell’economia digitale” a cura di F. Saponaro. Saluto del segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv
📌 15.30 – Sala Matteotti – False accuse nelle separazioni: i padri coinvolti, i figli privati di una relazione. Quali tutele e quali riforme? Presentazione del libro “La pallottola d’argento. Un’arma contro i padri” di S. Cotti. Frassini
CONFERENZE
📌 10 – Gian Antonio Girelli. Presentazione della Carta di Milano sul futuro delle cure palliative della Fondazione Floriani
📌 11.30 – Ilenia Malavasi. Le innovazioni nel tumore gastrico
📌 13 – Maria Chiara Gadda. Il frigorifero solidale: recupera, accoglie, dona
📌 16 – Mauro Rotelli. Presentazione Bagnoregio-Bolsena capitali dell’arte contemporanea 2028
📌 17.30 – Vanessa Cattoi. Intergruppo insieme contro il cancro
📌 19 – Alessandro Giglio Vigna. Conoscere i valori dell’alpinità