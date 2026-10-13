IL COMUNE COMUNICA – “Yalla! – Vicino è un mondo”: la giunta concede il patrocinio al progetto che intende mappare e valorizzare le attività commerciali e artigianali gestite da persone provenienti da altri Paesi

"YALLA! – VICINO È UN MONDO"

LA GIUNTA CONCEDE IL PATROCINIO

AL PROGETTO CHE INTENDE MAPPARE E VALORIZZARE

LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI GESTITE DA PERSONE PROVENIENTI DA ALTRI PAESI

Su proposta dell'assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli, la giunta comunale ha concesso il patrocinio gratuito al progetto "Yalla! – Vicino è un mondo", un'iniziativa dedicata alla mappatura e alla valorizzazione delle attività commerciali e artigianali gestite a Bari da persone provenienti da altri Paesi o appartenenti a comunità culturali differenti.

Promosso dalla società Odd Ep Studio srls con il sostegno della cooperativa sociale Caps, il progetto nasce con l'obiettivo di raccontare una dimensione significativa del tessuto economico e sociale cittadino, dando visibilità alle realtà imprenditoriali che contribuiscono ad arricchire l'offerta commerciale, culturale e gastronomica di Bari. Al centro dell'iniziativa c'è una mappa della città, pensata per individuare e mettere in rete attività come ristoranti, esercizi di street food, minimarket, negozi specializzati e laboratori artigiani. La mappa, che sarà distribuita gratuitamente, sarà affiancata da una narrazione digitale sui canali social del progetto. Fotografie, video-interviste e altri contenuti racconteranno non soltanto le attività, ma soprattutto le persone che le animano, le loro storie, le tradizioni, i percorsi professionali e le esperienze che le hanno portate a costruire una nuova realtà imprenditoriale a Bari. La partecipazione al progetto è gratuita ed è rivolta alle attività commerciali e artigianali in possesso dei requisiti individuati dall'iniziativa, che punta a favorire la conoscenza reciproca, promuovere l'incontro tra culture e dare maggiore visibilità al ruolo di queste imprese nella vita quotidiana dei quartieri.

"Yalla! ben interpreta l'idea di commercio che vogliamo promuovere a Bari: un sistema fatto non soltanto di attività economiche, ma soprattutto di persone, storie, relazioni e comunità – spiega Pietro Petruzzelli -. Le botteghe e i negozi di prossimità sono presìdi importanti per i quartieri e, quando nascono dall'incontro tra culture diverse, possono diventare luoghi privilegiati di conoscenza e scambio. Per questo abbiamo concesso il patrocinio a un progetto innovativo che valorizza il pluralismo della nostra città offrendo al contempo nuove opportunità di visibilità a tante realtà imprenditoriali. Yalla! si inserisce inoltre nel dossier di candidatura di Bari a Capitale europea del piccolo commercio 2027, perché contribuisce a raccontare un tessuto commerciale e imprenditoriale vivo e dinamico, capace di rispecchiare le trasformazioni sociali ed economiche degli ultimi anni. Vicino è un mondo" è un messaggio che sentiamo particolarmente nostro: conoscere chi lavora accanto a noi significa scoprire nuove storie e riconoscere la ricchezza che nasce dal sentirsi parte della stessa comunità".

Attraverso il patrocinio, l'amministrazione comunale riconosce il valore sociale e culturale di un'iniziativa che contribuisce a promuovere la conoscenza del tessuto imprenditoriale cittadino e a valorizzare il contributo delle diverse comunità alla crescita economica e alla vitalità di Bari.