Scuola. Montaruli (Fdl): responsabili fatti Boselli e loro famiglie paghino i danni

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2026 - "I responsabili della devastazione dell'istituto Boselli e le relative famiglie paghino i danni causati alla struttura e alle dotazioni della scuola.
Chi vuole davvero manifestare e chi non approva l'occupazione isoli i violenti dando informazioni alle Autorità.
Solidarietà va alla Preside che ha tentato in ogni modo di mediare con chi occupava.
Tuttavia si evince pure dal suo racconto come la matrice ideologica di chi ha organizzato l'occupazione non possa ritenersi esente da responsabilità. Non stupisce poi la presenza di esterni. Essa conferma che la serie di occupazioni che si stanno svolgendo ha un'unica regia che non parte certamente dalle scuole, ma dalle solite organizzazioni che usano violenza anche in piazza. Se si sa che ci sono stati degli esterni ci saranno elementi per individuarli: nessun buonismo. Chi ha sbagliato risarcisca".
(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2026 - "I responsabili della devastazione dell'istituto Boselli e le relative famiglie paghino i danni causati alla struttura e alle dotazioni della scuola.