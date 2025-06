(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 NOTA FARNESINA – MISSIONE A TEHERAN DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA, AMB. RICCARDO GUARIGLIA, PER CONSULTAZIONI BILATERALI

Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Amb. Riccardo Guariglia, si è recato in missione a Teheran il 7-8 giugno scorsi, su indicazione del Ministro Antonio Tajani.

Il Segretario Generale ha presieduto una sessione di consultazioni bilaterali con il Vice Ministro degli Esteri, Majid Takht-Ravanchi. Le consultazioni hanno permesso di discutere i rapporti bilaterali nel settore politico, economico e culturale, nonché i principali dossier internazionali e regionali. L’Amb. Guariglia è stato altresì ricevuto dal Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Seyed Abbas Araghchi, e ha incontrato il Vice Ministro e Presidente dell’Institute for Political and International Studies (IPIS), Saeed Khatibzadeh.

Nel corso della missione, l’Ambasciatore Guariglia ha potuto incontrare i rappresentanti del sistema Italia in Iran e della comunità italiana. Il Segretario Generale ha visitato la Scuola italiana paritaria “Pietro Della Valle” e incontrato il personale scolastico, esprimendo particolare apprezzamento per il servizio di assoluta eccellenza offerto dalla Scuola a connazionali e studenti provenienti da 26 Paesi, così da consentire un’educazione al multiculturalismo unica, che include un’offerta didattica mirata per studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES).

La missione ha offerto infine l’occasione per commemorare il centenario dell’acquisizione, da parte dell’Ambasciatore Carlo Galli, dello storico complesso architettonico della Residenza d’Inverno, nonché l’avvio dei lavori di restauro. Nel corso della cerimonia a cui ha presenziato anche il Cardinale Arcivescovo di Teheran e Isfahan dei Latini, Dominique Mathieu, è stato sottolineato che il recupero del prestigioso edificio si inserisce nella strategia perseguita dal MAECI di costante miglioramento e valorizzazione del patrimonio storico della rete diplomatico-consolare.