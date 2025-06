CS CALCIO-PESCARA IN SERIE B, LA NOTA DI TESTA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 *COMUNICATO STAMPA *

*PESCARA IN SERIE B, TESTA (FDI): UN TRIONFO CHE RIACCENDE ORGOGLIO E

PASSIONE. OTTIMA ORGANIZZAZIONE SICUREZZA. *

“Una giornata memorabile per lo sport abruzzese e per Pescara Calcio. Il

ritorno in serie B è una notizia che riaccende l’entusiasmo della città e

celebra una tradizione calcistica di grande prestigio. Una vittoria di

squadra, costruita con lungimiranza dal presidente *Daniele Sebastiani*,

con la preparazione di Mister *Baldini* e con la bravura e il cuore degli

atleti, a partire dal capitano *Alessandro Plizzani*, che hanno regalato

emozioni indimenticabili. A loro, e a una tifoseria straordinaria, va il

mio più sentito ringraziamento. Non meno importante il lavoro delle

istituzioni: esprimo la mia gratitudine al questore di Pescara, Carlo

Solimene, e alle forze dell’ordine per aver garantito una serata di

festeggiamenti ordinati e sicuri. Fino a tarda notte, la città ha celebrato