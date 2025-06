[Comune Palermo] Rifinanziamento legge sulla povertà in Sicilia – Dichiarazione consigliere Zacco

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 «Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il rifinanziamento

della Legge sulla Povertà, una misura unica nel panorama nazionale, che

pone la Sicilia all’avanguardia nella tutela delle fasce più fragili della

popolazione.

Un plauso alla Comunità di Sant’Egidio, nella persona di Emiliano Abramo, e

a tutte le oltre cento realtà del volontariato siciliano che, con dedizione

e spirito di servizio, si prendono cura quotidianamente di chi vive ai

margini, trasformando la solidarietà in azione concreta.

In un tempo in cui il disagio sociale è sempre più diffuso, scelte come

questa indicano una direzione chiara: la lotta alla povertà non è questione

di parte, ma di civiltà».

Lo ha dichiarato il consigliere e presidente della VI commissione

consiliare, Ottavio Zacco.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo