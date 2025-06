[Comune Palermo] Parere AGCM sulla gestione di Rap e Amat – Dichiarazione consigliere Amella

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 “La relazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato non

stupisce nessuno: è la fotografia impietosa di una realtà sotto gli occhi

di tutti, che questa amministrazione continua irresponsabilmente a

ignorare. Non c’è nulla di nuovo: RAP e AMAT sono aziende partecipate

vittime di anni di cattiva gestione e di un sistema che continua a

proteggere l’inefficienza e l’inadeguatezza a scapito dei cittadini e dei

servizi loro erogati.

Il punto oggi non è scandalizzarsi per ciò che ormai è noto, ma pretendere

risposte chiare e immediate da parte del sindaco Lagalla. Alla vigilia

dell’approvazione dei nuovi contratti di servizio proprio delle due aziende

in questione, è inaccettabile che l’amministrazione perseveri nel silenzio,

senza un piano credibile né correttivi reali.

Se il rischio concreto è la messa a gara dei servizi e la privatizzazione

delle partecipate, che noi respingiamo con convinzione, il sindaco venga in

Aula a riferire. Spieghi al Consiglio Comunale – e soprattutto ai

palermitani – se intende continuare a coprire un fallimento gestionale o se

finalmente è disposto ad affrontare con serietà le criticità strutturali

che paralizzano i servizi pubblici essenziali. Non bastano più promesse o

dichiarazioni generiche.

La situazione delineata dal parere dell’Autorità è talmente grave che

l’inerzia, o peggio ancora l’approvazione acritica di nuovi contratti di

servizio senza un piano d’azione risolutivo e strutturato, rischia di

compromettere non solo il futuro delle due partecipate, ma anche la tenuta

finanziaria dell’intero Comune.

Ricordiamo al Sindaco Lagalla che la Corte dei Conti è in procinto di

esprimersi sul piano di riequilibrio dell’ente, e proprio la mancanza di un

“piano di azione correttivo vero e risolutivo delle problematiche

gestionali, economiche finanziarie e qualitative di Amat e Rap”– così come

richiesto e ribadito in più sedi proprio dal M5S– potrebbe rappresentare un

elemento ostativo decisivo.

A rischio, dunque, non ci sono solo RAP e AMAT, ma la sopravvivenza stessa

dell’ente Comune di Palermo. Per queste ragioni, chiediamo formalmente al

Presidente del Consiglio, Giulio Tantillo, la convocazione urgente del

sindaco Lagalla in Aula, affinché chiarisca, senza ulteriori indugi, quali

siano le sue intenzioni e quali azioni concrete intenda intraprendere per

uscire da questa crisi che potrebbe travolgere irreversibilmente l’ente

comunale e non piu’ solo le due aziende”.

Lo dichiara Concetta Amella, capogruppo m5s e componente commissione

aziende partecipate.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa