*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, REFERENDUM, DE CORATO (FDI): «SALA DOPO MARCE PRO-IMMIGRATI 2017

NE VUOLE DI PIU’ CON SI ALLA CITTADINANZA».*

Milano, 06 Giugno 2025 – «Leggo che Sala spera tanto che il referendum

sulla cittadinanza dei prossimi giorni arrivi al quorum. Il Sindaco della

nostra città, che la governa in modo pessimo da 9 anni a questa parte, dopo

aver fatto arrivare migliaia e migliaia di immigrati con le marce e i

pranzi al Parco Sempione di Milano nel 2017, che hanno contribuito

sensibilmente al fatto che siamo tra le primissime città più pericolose

d’Italia (dati Sole24Ore, ndr), ora con coraggio vorrebbe anche che tali

stranieri possano richiedere e ottenere, di conseguenza, la cittadinanza

dopo soli 5 anni di permanenza nel nostro Paese e non, come adesso prevede

la legge, dopo 10 anni. Questo vorrebbe dire riconoscere ai cittadini

stranieri, quindi anche a quelli che delinquono che sono molti, una

cittadinanza rapida e celere. Il nostro Governo non è assolutamente in

linea con tali richieste e con li vergognose politiche migratorie della

Sinistra che, dati alla mano, nuocciono già gravemente sulla sicurezza

della nostra nazione, in particolare a Milano dove attualmente il 21% dei

residenti è straniero e gli ultimi dati dicono che l’80% dei furti e delle

rapine in città sono commessi da persone non italiane (dati del Prefetto e

del Sindaco comunicati lo scorso Marzo, ndr)».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.