n. 084/2025

del 06/06/2025

Isole Eolie: viabilità e riqualificazione del territorio, al via gli interventi

strategici programmati dalla Città Metropolitana di Messina

Studio sullo stato delle infrastrutture e avvio di messa in sicurezza della viabilità eoliana nei programmi di

Palazzo dei Leoni

La Città Metropolitana di Messina accelera sulla riqualificazione delle infrastrutture dell’arcipelago eoliano,

avviando un articolato piano di interventi finalizzati a migliorare sicurezza, stabilità e funzionalità delle

principali vie di collegamento tra le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

In particolare, Palazzo dei Leoni ha affidato le attività propedeutiche di studio e progettazione, finanziate dal

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che definiranno la reale valutazione dei rischi strutturali e

geomorfologici che coinvolgono i ponti Pietraliscia, Lisca Bianca, il ponte “Porticello”, ricadenti sulla strada

provinciale 180, e il ponte sulla strada provinciale 181/E, che si snodano nell’area delle ex cave di pomice,

interessata da importanti condizioni di dissesto.

Le indagini tecniche e le analisi specialistiche si pongono l’obiettivo di definire strategie di messa in

sicurezza e di stabilizzazione delle infrastrutture in un’area particolarmente fragile dal punto di vista

ambientale e morfologico.

Ma l’attività di riqualificazione viaria dell’ex Provincia prosegue con ulteriori azioni.

E’ stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali

178, 179 e 181/B, finanziati con fondi pubblici per un importo complessivo di circa 259.291 euro, che

prevedono interventi puntuali e diffusi lungo le vie di competenza metropolitana, con l’obiettivo di

ripristinare le condizioni di sicurezza e risolvere criticità strutturali e funzionali delle arterie stradali nelle

isole interessate.

In parallelo, è stato finanziato con fondi ex ANAS un progetto strategico per il consolidamento della galleria

e la difesa costiera sulla strada provinciale 181 di Pignataro, a Lipari, per un importo complessivo di 399.000

euro.

L’intervento mira a rafforzare il costone sovrastante la galleria e a proteggere un tratto di strada soggetto a

erosione, in un’area di grande importanza per la mobilità interna all’isola. Questi lavori sono fondamentali

per garantire la stabilità del territorio e prevenire eventuali rischi legati a fenomeni di dissesto.

Inoltre, sono previste operazioni di scerbatura e pulizia delle banchine e delle pertinenze stradali, attività che

assumono un ruolo preventivo in vista della stagione estiva e della crescente attenzione alla prevenzione

degli incendi, tutelando così la sicurezza pubblica e l’ambiente.

“Gli interventi che stiamo programmando – ha commentato il sindaco metropolitano Federico Basile rappresentano un passo importante per la tutela e la valorizzazione delle infrastrutture dell’arcipelago delle

Eolie. La Città Metropolitana di Messina si impegna a garantire un sistema viario più sicuro e resiliente,

considerando anche la sensibilità dell’area alle criticità idrogeologiche, che potrebbero compromettere la

stabilità delle opere. In tal senso, sono in costante contatto con il sindaco di Lipari Riccardo Gullo e con il

consigliere metropolitano Antonino Russo, per coordinare efficacemente il programma di messa in sicurezza

e dare soluzioni adeguate alla comunità eoliana”.

