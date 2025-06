Torna “Il Museo in fiore”: creatività e divertimento al Palazzo d’Arnolfo

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Torna “Il Museo in fiore”: creatività e divertimento al Palazzo d’ArnolfoUn pomeriggio creativo per bambini e famiglie, venerdì 6 giugno 2025 alle 16,30 sotto il loggiato del Palazzo d’Arnolfo, tra fiori di carta, colori e fantasia

Venerdì 6 giugno, alle 16,30, il loggiato del Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni Valdarno si trasformerà in un coloratissimo giardino fiorito in occasione del ritorno de “Il Museo in fiore”, l’evento creativo organizzato dal Museo delle Terre Nuove.

L’iniziativa, pensata per bambini dai 6 agli 11 anni e per le loro famiglie, propone un grande laboratorio collettivo all’aria aperta, in cui i partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione di decorazioni floreali utilizzando materiali semplici come carta, forbici, colla e colori.

Un pomeriggio all’insegna della creatività, del gioco e della condivisione, per vivere il museo in modo originale e partecipativoCosto di partecipazione: 3 euro a bambino, prenotazione consigliata