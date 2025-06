[Comune Palermo] App geolocalizzazione parcheggi. Dichiarazione Garante diritti persone con disabilità

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

"Esprimo grande soddisfazione per l'attivazione,su tutto il territorio di

Palermo, di una nuova funzione dell’app Palermobilità, che consente di

geolocalizzare i parcheggi riservati alle persone con disabilità (parcheggi

H). L’app, gratuita e scaricabile da Google Play Store e Apple App Store.

Il risultato è frutto di un lavoro da parte di più componenti, partita

dalle numerose segnalazioni pervenute al nostro ufficio di nostri

concittadini. La questione è stata posta e discussa,un anno fa, in

Commissione Urbanistica, Mobilità e Traffico, alla presenza dell’ Assessore

all’Innovazione Digitale Fabrizio Ferrandelli e ai Dirigenti della Sispi.

Oggi questo progetto è diventato realtà. Palermo dà un segnale evidente di

attenzione verso le persone con disabilità, partendo dall’ascolto dei

bisogni e passando da una fase di confronto tra le varie parti sociali per

finire alla progettazione dell’intervento, si è arrivati ad un risultato

straordinario e forse unico. Ringrazio per questo la Seconda Commissione

Consiliare Urbanistica, Mobilità e Traffico, in particolare la Consigliera

D’Alessandro con la quale abbiamo seguito questa vicenda costantemente,

l’Assessore Fabrizio Ferrandelli,la Presidente di SISPI Giovanna Gaballo,

il Vicepresidente Salvatore Seminara il Direttore Monreale e a tutte le

strutture tecniche coinvolte per la professionalità l’impegno e la grande

sensibilità dimostrata. Il prossimo fondamentale passo sarà quello di

attivare il servizio di segnalazione degli stalli occupati, già pronto per

l’attivazione e che aspetta il via definitivo una volta definite le ultime

e necessarie procedure operative. Palermo inclusiva è un sogno

realizzabile. Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto”

Lo ha dichiarato Pasquale Di Maggio, Garante per i diritti delle persone

con disabilità.

