[Comune Palermo] App geolocalizzazione parcheggi. Dichiarazione di Tiziana D’Alessandro

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 “È attiva da oggi una nuova funzione dell’app Palermobilità, che consente

di geolocalizzare i parcheggi riservati alle persone con disabilità nel

territorio di Palermo. L’applicazione è scaricabile gratuitamente da Google

Play Store e Apple App Store. Ho contattato direttamente la presidente di

SISPI, dott.ssa Giovanna Gaballo, la quale mi ha confermato che la funzione

è stata regolarmente pubblicata sugli store. Tuttavia, come spesso accade,

potrebbero trascorrere 1 o 2 giorni prima che l’aggiornamento sia

effettivamente visibile e disponibile al download, poiché i tempi di

rilascio dipendono dai gestori degli store digitali. Si tratta di uno

strumento concreto, pensato per rispondere a un’esigenza reale e

quotidiana: facilitare la mobilità di chi vive ogni giorno difficoltà

legate all’accessibilità urbana. Il progetto è stato seguito fin

dall’inizio in collaborazione con il Garante per le persone con disabilità

del Comune di Palermo, dott. Pasquale Di Maggio, con cui ho condiviso

l’impegno per portarlo all’attenzione della Seconda Commissione Consiliare

Urbanistica, Mobilità e Traffico, di cui faccio parte. Un ruolo

fondamentale è stato svolto da SISPI, la società in house del Comune, che

ha sviluppato la tecnologia necessaria, rendendo operativo un sistema

intuitivo e di facile utilizzo. La collaborazione con SISPI ha permesso di

trasformare un’idea in una soluzione digitale concreta, al servizio dei

cittadini e dell’inclusione sociale. Grazie a questa nuova funzione, sarà

possibile individuare in tempo reale gli stalli riservati alle persone con

disabilità, semplificando gli spostamenti e contribuendo a rendere Palermo

una città più giusta e accessibile. Non si tratta solo di un progresso

tecnico, ma anche di un importante segnale culturale: affermare il diritto

alla mobilità significa promuovere una società più equa e inclusiva.

Ringrazio l’Assessore all’Innovazione Digitale Fabrizio Ferrandelli, la

Presidente di SISPI Giovanna Gaballo, il Vicepresidente Seminara, il

Direttore Monreale e tutte le strutture tecniche coinvolte, per la visione,

la competenza e la disponibilità dimostrate. Continuerò a lavorare affinché

Palermo diventi una città in cui accessibilità, rispetto e dignità siano

valori concreti e quotidiani”

Lo ha dichiarati il Consigliere Tiziana D’Alessandro

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo