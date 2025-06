(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 Contratti, Durigon: accordo trasporto aereo altra intesa significativa raggiunta

Roma, 4 giu. – “Positivo il rinnovo del contratto collettivo nazionale del Trasporto aereo, raggiunto tra le parti sociali e Adr. Ancora un’intesa significativa che ci indica la direzione giusta da seguire. E cioè la necessità di rafforzare ancora la contrattazione collettiva, unica vera soluzione per sostenere le buste paga dei nostri lavoratori, insieme con la giusta formazione, lo sviluppo di nuove competenze e il welfare aziendale. Credo che la firma di questo accordo dimostri come sia stata proficua la collaborazione tra azienda, lavoratori, parti sociali e istituzioni, per mettere in campo le migliori condizioni di sviluppo e sostenibilità economica. Sono certo che, questo nuovo contratto insieme con le buone politiche che come Ministero stiamo mettendo in campo, permetterà ai lavoratori di beneficiare di un significativo aumento salariale e di un bonus personale di quasi 2 mila euro per tutti”.

Lo dichiara il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier