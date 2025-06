(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

COMUNICATO STAMPA

UNIVERSITA’ TUSCIA: CASTELLI, SGOMENTO PER NOTIZIA CHE COLPISCE ATENEO MOLTO VICINO ALL’

APPENNINO CENTRALE

ROMA, 4 giu – “L’incendio che a Viterbo ha colpito la Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia è una

notizia che suscita sgomento e tristezza. Nell’ambito delle mie attività di Commissario al sisma 2016 ho

avuto spesso l’occasione di lavorare con questo ateneo, apprezzandone l’alta qualità e il valore

accademico, e di confrontarmi con il Rettore, Stefano Ubertini. A lui, agli studenti e a tutto il personale

dell’ateneo, così come all’intera comunità di Viterbo desidero esprimere la mia vicinanza. Ringrazio i Vigili

del Fuoco e le Forze dell’Ordine per il pronto intervento e l’opera che stanno svolgendo”.

Lo ha detto il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli.

“L’Università della Tuscia è un attore particolarmente attivo nell’Appennino centrale e un partner

essenziale per il rilancio della città di Rieti, nell’ambito della strategia di riparazione post-sisma. Ricordo

infatti che la Struttura commissariale ha finanziato gli interventi di recupero e miglioramento sismico della

ex Stazione di Granicoltura “Strampelli” che, una volta terminati i lavori, ospiteranno nel capoluogo sabino

anche i corsi del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università della Tuscia. Inoltre, sempre a

Rieti, sorgerà invece il Centro di ricerca sull’economia circolare e sulla salute, finanziato attraverso il Piano

complementare sismi per oltre 15 milioni, di cui è capofila proprio l’università della Tuscia. Di fronte agli

eventi odierni ribadisco la volontà di continuare a lavorare fianco a fianco e certo che il governo e le

istituzioni non faranno mancare il loro supporto.”

____________________________________________________________________________