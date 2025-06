(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025

79° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA

Ore 9 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenzia alla cerimonia di deposizione della corona al Sacello del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria (piazza Venezia);

Ore 9.35 – Il Sindaco di Roma raggiunge la Tribuna Presidenziale da dove assiste alla parata militare (via dei Fori Imperiali);

Ore 12.30 – Il Sindaco di Roma incontra la Compagnia della Polizia Locale di Roma Capitale che ha sfilato ai Fori Imperiali (Comando del Corpo di Polizia Locale, via della Consolazione 4).

CONCERTO PER RINO GAETANO

Ore 20.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al concerto in ricordo di Rino Gaetano (Parco Arena Rino Gaetano, via delle Valli 171).