Guardia Nazionale Ambientale: “Bene la nuova legge sulle pene per il maltrattamento degli animali, ma c’è ancora molto da fare

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 La Guardia Nazionale Ambientale accoglie con favore la nuova legge che

prevede un inasprimento delle pene per i reati contro gli animali,

compreso il carcere .Niccolò Francesconi, dirigente generale del

settore fondamentale della Guardia Nazionale Ambientale, sottolinea

l’importanza di questo provvedimento: “Da tempo chiediamo interventi

più incisivi per la tutela degli animali, e questa legge rappresenta un

buon punto di partenza.”

Il provvedimento, approvato con voto per alzata di mano nell’Aula di

Palazzo Madama, introduce pene più severe per chi maltratta, abbandona o

uccide animali, con sanzioni che possono arrivare fino a migliaia di

euro e reclusione fino a 4 anni nei casi più gravi.

Inoltre, vengono rafforzate le misure contro i combattimenti tra animali

e gli spettacoli che comportano sevizie. Tuttavia, Francesconi

evidenzia che il cammino verso una protezione adeguata degli animali è

ancora lungo. “Non possiamo fermarci qui,” afferma, “servono ulteriori

misure e controlli per garantire che gli animali siano realmente

tutelati.”

La Guardia Nazionale Ambientale continuerà il suo impegno affinché le

istituzioni rafforzino le azioni a difesa degli animali sensibilizzando

l’opinione pubblica e collaborando con le autorità competenti .

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolo’ Francesconi