(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 COMUNICATO STAMPA

GIUBILEO DELLE FAMIGLIE: INCONTRO TRA IL SINDACO GUALTIERI E I RAGAZZI DELL’AZIONE CATTOLICA

Il primo cittadino ha risposto alle domande dei bambini che chiedono una città sempre più inclusiva e attenta anche ai bisogni dei più piccoli

Roma, 31 maggio 2025 – Un appuntamento molto partecipato quello che si è svolto questa mattina nei giardini di Castel Sant’Angelo tra il Sindaco della Capitale Roberto Gualtieri e tanti ragazzi e bambini dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR).

L’evento, al quale erano presenti Annamaria Bongio, Responsabile nazionale dell’ACR, e il Segretario generale dell’Azione Cattolica Italiana, Michele Tridente, si colloca tra le iniziative promosse in occasione del “Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani” iniziato ieri, venerdì 30 maggio e che si concluderà domani, domenica 1° giugno 2025.

Dopo il saluto istituzionale dal palco, il primo cittadino ha infatti risposto ad alcune domande che avevano l’obiettivo di promuovere un confronto autentico tra le istituzioni e le nuove generazioni sui temi che riguardano la vita nella città.

Tutti i presenti hanno voluto consegnare al Sindaco l’Agenda dei ragazzi, un documento simbolico e partecipato, frutto del lavoro realizzato dall’ACR nei mesi scorsi. L’Agenda raccoglie sogni, riflessioni e proposte per una Roma più inclusiva, attenta ai bisogni dei più piccoli, accogliente e sostenibile.

Gualtieri ha voluto mandare un segno concreto di attenzione da parte della città verso i ragazzi e le ragazze, riconoscendone il ruolo importante e propositivo nella costruzione di una città giusta e capace di affrontare le sfide che la attendono; una città sempre più viva e inclusiva, dove realizzare spazi pubblici, abbattere ogni forma di barriera fisica e culturale e creare progetti innovativi e creativi.

Nel suo intervento il Sindaco Gualtieri ha spiegato: “Roma vi accoglie a braccia aperte ed è una vera gioia poter partecipare a questo evento che unisce più generazioni, insegna il confronto e trasmette valori fondamentali per tutta la società. È stato bello dialogare con i più piccoli, ascoltare i loro sogni e le loro proposte per una città e un mondo migliori. Ringrazio l’Azione Cattolica per il suo storico impegno civile e per questa occasione di incontro, organizzata nella splendida cornice di questi giardini che abbiamo appena finito di riqualificare proprio scommettendo sulla sostenibilità e l’inclusione. Abbiamo lavorato ad un Giubileo che non guardasse solo alla realizzazione di infrastrutture, ma che fosse coerente con quell’ecologia integrale a cui Papa Francesco aveva fatto tante volte riferimento. Quindi piazze, parchi, alberi e luoghi capaci di unire, favorire l’incontro e aiutare quel messaggio di pace che anche Papa Leone sta portando avanti e che, proprio attraverso le famiglie, può essere trasmesso davvero a tutti”.

Anna Maria Bongio ha aggiunto “I ragazzi che sono qui oggi rappresentano i tanti ragazzi, circa 90mila, che nelle comunità associative di tutta Italia prendono parte al cammino dell’Azione cattolica dei ragazzi, l’Acr, con il desiderio di custodire e coltivare un autentico protagonismo dei piccoli dentro le nostre comunità ecclesiali e civili. Nell’ ultimo incontro nazionale, “Super – piccoli capaci di grandi cose con Te”, più di 800 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia si sono ritrovati per riflettere su temi come la cittadinanza, l’essere e fare comunità, la cura del creato, la scuola, la Chiesa, lo sport e il tempo libero, la vicinanza a chi ha bisogno. Ne è nata una Agenda come espressione di impegno ecclesiale e sociale condiviso. Ne abbiamo fatto dono al Sindaco Gualtieri – ha spiegato la Responsabile nazionale dell’ACR – quale esperienza piena, per molti versi unica e rara, di promozione della cittadinanza attiva dei piccoli. Una delle “buone pratica” presentate 50esima edizione delle Settimane Sociali che si è tenuta a Trieste lo scorso luglio”.

Michele Tridente ha sottolineato: “Abbiamo voluto fortemente questo momento, in questa nostra bella città, in cui l’Azione Cattolica ha la sua casa e che sempre accoglie gli aderenti da tutt’Italia e da tutto il mondo, nella cornice dei Giardini di Castel Sant’Angelo che vede particolarmente impegnati i ragazzi dell’ACR, perché crediamo che una società più fraterna si costruisce con l’alleanza tra le generazioni e perché – come ebbe a dire il Santo Padre Francesco – la linfa di chi ha alle spalle una lunga esperienza di vita irrori i germogli di speranza di chi sta crescendo. Così impariamo la bellezza della vita e realizziamo una società fraterna. In Azione Cattolica – ha spiegato il Segretario generale dell’Azione Cattolica – crediamo nel protagonismo dei ragazzi, nella loro capacità cioè di essere parte attiva – al pari degli adulti – della costruzione della Chiesa e del Bene Comune, della pace e della fraternità”.