(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

FINCANTIERI: VARATA A MONFALCONE “MEIN SCHIFF FLOW”

Si tratta della seconda di due navi da crociera per TUI Cruises, gemella della “Mein Schiff Relax” consegnata a febbraio

Fincantieri e TUI Cruises, joint venture tra TUI AG e Royal Caribbean Cruises, hanno celebrato presso il cantiere di Monfalcone, il varo di “Mein Schiff Flow”, seconda di due navi da crociera della classe InTUItion di nuova concezione dual-fuel (Gas Naturale Liquefatto – LNG e Marine Gas Oil – MGO). La nuova unità gemella di “Mein Schiff Relax”, consegnata all’armatore lo scorso febbraio, prenderà il mare a metà del 2026.

Alla cerimonia di varo hanno partecipato Daniele Fanara, Direttore New Building e After Sales della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri, Cristiano Bazzara, Direttore dello stabilimento di Monfalcone e Wybcke Meier CEO di TUI Cruises.

Con circa 160.000 tonnellate di stazza lorda “Mein Schiff Flow” è basata su un progetto di nuova generazione sviluppato da Fincantieri che valorizza le caratteristiche di modernità e sostenibilità della società armatrice, che vanta una delle flotte più avanzate sotto il profilo ecologico. Il progetto, caratterizzato da una configurazione di prodotto innovativa, pone al centro l’efficienza energetica con l’obiettivo di ridurre i consumi operativi e minimizzare l’impatto ambientale, nel pieno rispetto delle normative più recenti. La nave sarà in grado di utilizzare la propulsione a LNG e sarà future-proof, con la possibilità di impiegare combustibili a basse emissioni, come bio- o e-LNG, segnando un passo significativo verso una crocieristica a impatto climatico neutro.

“Mein Schiff Flow” sarà dotata di convertitori catalitici (conformi allo standard Euro 6) e di una turbina a vapore che sfrutta il calore residuo dei generatori diesel, oltre a un sistema di connessione elettrica alla banchina. Tutto ciò garantirà un funzionamento quasi privo di emissioni durante la sosta in porto (circa il 40% del tempo operativo). La nave sarà inoltre equipaggiata con un innovativo ed efficiente sistema di trattamento dei rifiuti in grado di trasformare le sostanze organiche in componenti riciclabili attraverso un processo termico.