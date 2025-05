[Comune Palermo] Dichiarazione Giuseppe Milazzo: ” Vergognosa la polemica di alcuni esponenti dell’opposizione sull’acquisto dell’auto blindata del Sindaco “

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

“Ritengo vergognosa, oltre che ipocrita e strumentale, la polemica

sollevata oggi in Consiglio comunale da alcuni esponenti dell’opposizione

sull’acquisto di un’auto blindata per gli spostamenti del sindaco di

Palermo. È sotto gli occhi di tutti come il professore Lagalla sia una

persona specchiata, di indubbia moralità che, all’inizio del suo mandato da

sindaco, ha anche rinunciato a determinati dispositivi di tutela, facendo a

meno, ad esempio, di una seconda macchina di scorta o della zona rimozione

sotto casa. Che il sindaco Lagalla, sempre in prima linea con concrete

azioni volte all’affermazione della legalità e che si è sempre esposto con

messaggi contro la criminalità organizzata, effettui i propri spostamenti a

bordo di un’auto blindata, dunque, credo sia il minimo. Che, poi, certe

polemiche vengano avanzate da esponenti che hanno appoggiato il precedente

sindaco, il quale, durante il suo incarico, ha prima rinunciato alla

macchina assegnata dalla Prefettura per poi comprare due auto blindate per

un valore totale di circa 250 mila euro rende questa vicenda ancora più

singolare”.

Lo dichiara il capogruppo di FDI Giuseppe Milazzo