[Comune Palermo] Bando beni confiscati. Opposizione: “Quarta interrogazione al Sindaco. Dia un segnale prima che sia tardi”

Roma, 30 Maggio 2025

Comune di Palermo

Bando beni confiscati. Opposizione: “Quarta interrogazione al Sindaco. Dia

un segnale prima che sia tardi”

Per la quarta volta in cinque mesi, i consiglieri e le consigliere comunali

di opposizione tornano a interrogare l’Amministrazione sul bando per

l’assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

«Lo facciamo ancora una volta – dichiarano – perché è evidente che questo

bando, così come è stato concepito e gestito, si presta a ricorsi e

possibili disparità. Soprattutto rischia di mostrare una pericolosa opacità

su un tema che dovrebbe essere esemplare sotto ogni profilo, soprattutto a

Palermo.

L’Amministrazione non ignori le criticità e non si intestardisca su una

procedura che rischia di impantanarsi nei contenziosi e nella una gestione

poco trasparente. Se così sarà, a pagare le conseguenze saranno tutte le

organizzazioni che rimarranno bloccate e vittime della burocrazia».

L’interrogazione depositata solleva nuovi problemi: alle associazioni sono

state trasmesse le credenziali per la piattaforma online, che ora contiene

l’elenco completo dei beni con indirizzi e coordinate geografiche, ma non è

previsto alcun sopralluogo. Eppure, il bando prevede punteggi premiali per

progetti che includano ristrutturazioni e miglirie: una contraddizione

palese che mina la qualità della procedura.

«Si chiede di progettare interventi su immobili mai visti, basandosi

soltanto su coordinate, immagini esterne e foto praticamente non

intellegibili. In queste condizioni – affermano i firmatari e le firmatarie

– è impossibile garantire parità di accesso e correttezza nella

valutazione. Ecco perché chiediamo che il Sindaco intervenga con urgenza, e

faccia tutto ciò che è necessario per attrezzare gli uffici e garantire,

almeno in questa fase, che a tutti i soggetti partecipanti venga assicurata

la possibilità di accedere fisicamente agli immobili. È una misura minima

ma fondamentale per assicurare trasparenza, qualità delle proposte e

rispetto delle regole».

«A Palermo – concludono – la gestione dei beni confiscati deve essere un

modello di rigore e giustizia sociale, non una corsa a ostacoli riservata a

chi ha più “informazioni”. Abbiamo usato ancora una volta il nostro potere

di sindacato ispettivo, ma chiediamo con forza un colpo di reni

all’Amministrazione Lagalla: serve una presa di posizione netta e urgente,

serve una gestione congrua, trasparente e partecipata di questo bando e

soprattutto di quello che è un patrimonio importante per il riscatto della

città».

Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Partito

Democratico, Movimento 5 Stelle, AVS, Oso e Gruppo Misto.