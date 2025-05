(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 ZINGARETTI: “DEMOCRAZIA ESISTE SE C’È SPERANZA. UNIRSI PER GARANTIRE DIRITTI COSTITUZIONALI ALLE PERSONE”

“Nel 2022 le opposizioni avevano più voti, ma erano divise. Oggi il centrodestra è unito solo nel gestire il potere, ma diviso su tutto il resto. Il centrosinistra, invece, ha fatto passi avanti verso una convergenza, ora senza troppe formule è importante tenere viva una pratica e una cultura politica unitaria”

Lo dice Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo in un’intervista a Fanpage

“C’è una grande distanza tra gli articoli della Costituzione e la vita reale delle persone – prosegue – ma invece di strapparla, come propone la destra, noi dobbiamo finalmente attuarla. Questo significa lavorare per garantire diritti fondamentali come la salute, un salario dignitoso, l’istruzione. È lì che si costruisce una proposta e un’alternativa credibile alla destra: tornando a rendere reale la promessa della nostra Repubblica. Le persone tornano a votare – conclude – quando c’è una speranza credibile. La democrazia senza speranza non esiste”