Roma, 29 Maggio 2025

Thu 29 May 2025 M.O. – Governo. Piccolotti (Avs): Cacciata la maschera che gridò 'Palestina

libera’. Il Governo, soffocando il dissenso, mina lo Stato di diritto.

Preoccupante clima repressivo

Vi ricordate la maschera che alla Scala urlò “Palestina libera” alla

presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni? Dai sindacati

veniamo a sapere che quella persona è stata licenziata con una scusa.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra.

Potevano farle un richiamo disciplinare ma questo clima – prosegue la

deputata rossoverde – giustifica provvedimenti estremi come questo. Viviamo

in un Paese che sta perdendo la libertà di espressione, che punisce chi

protesta, che identifica chi mostra una bandiera, che mette in carcere chi

lotta per il posto di lavoro o contro l’assenza di politiche capaci di

affrontare il cambiamento climatico. Il Governo Meloni, il Governo di

estrema destra di Giorgia Meloni, promuovendo la criminalizzazione del

dissenso, sta minando le fondamenta dello stato di diritto. Devono essere

mandati a casa, e ci vorranno anni – conclude Piccolotti – per riparare ai

danni che stanno causando.

