INVITO CONF. STAMPA DI OGGI — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 Ancona, 29 maggio 2025

Per illustrare la rassegna estiva organizzata dall’associazione Spaziomusica, the finest in jazz since 1973- a partire da Ancona Jazz Summer Festival che cade sempre nel mese di luglio – e gli altri concerti che verranno proposti in altre sedi del capoluogo,

il Sindaco Daniele Silvetti con l’assessore alla Cultura Marta Paraventi

e l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio

invitano i rappresentanti degli organi di informazione ad una

CONFERENZA STAMPA

OGGI, giovedì 29 maggio

alle ore 12:30

nella sala della giunta

Interverranno:

Giancarlo Di Napoli con Massimo Tarabelli, Spaziomusica

e rappresentanti dei sostenitori e delle associazioni che collaborano alla rassegna estiva