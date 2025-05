CS COURMAYEUR – LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI COURMAYEUR DEL 28 MAGGIO 2025

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI COURMAYEUR

DEL 28 MAGGIO 2025

Mercoledì 28 maggio 2025 si è tenuta l’adunanza del Consiglio comunale di Courmayeur per l’analisi degli 8 punti all’ordine del giorno. Assente giustificata la Presidente del Consiglio Nicole Passino (SìAmo Courmayeur). Approvati i verbali della seduta precedente il Consiglio è passato alla discussione degli altri punti all’ODG.

2. LASCITO PROMENT – APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ASILO INFANTILE “LUISA PROMENT” – La deliberazione, sulla quale ha relazionato l’Assessora alla Politiche sociale e cultura, Alessia di Addario, approva la nuova convenzione con la quale il Comune si impegna a concedere alla Fondazione Asilo infantile “Luisa Proment” la gestione per 20 anni, della nuova sede nell’immobile originario (donazione Proment) che sarà ristrutturato da un soggetto terzo e che ospitarà la nuova scuola d’infanzia.

La storia – In data 4 marzo 1936, con atto a rogito del notaio Ottavio Donnet di Sala Dora, la signora Giuseppina Perrod, vedova Proment, ha disposto una donazione immobiliare a favore del costituendo Ente Morale “Asilo Infantile Luisa Proment”. L’immobile donato, che si trova in Viale Monte Bianco, era gravato da onere specifico: la sua destinazione doveva essere ad “asilo per bambini e ricovero per i vecchi di Courmayeur”. Nel 2012 è stato ufficialmente aperto il centro diurno per anziani (Centro Don Cirillo) e nel frattempo l’Ente Morale si è trasformato in Fondazione (con decreto regionale del 2005), continuando la gestione dell’asilo infantile. Oggi, un soggetto terzo si è reso disponibile a ricostruire completamente l’immobile originario, ristrutturandolo e ampliandolo per ospitare la nuova scuola d’infanzia. L’opera sarà eseguita a proprie spese, con un vincolo di destinazione d’uso registrato ufficialmente. La deliberazione è stata approvata con 10 voti favorevoli (SìAMO Courmayeur) e 4 astensioni (Esprit Courmayeur).

3. VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 16 AL PRG VIGENTE INERENTE LA MODIFICA DELLA SOTTOZONA Bd 11, L’INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO E LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZI. CONTESTUALE ADOZIONE PIANO URBANISTICO DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 49 DELLA LR 6 APRILE 1998 N. 11 – ADOZIONE – Il punto, come proposto dal Sindaco, è stato rinviato a prossima seduta del Consiglio per ulteriori approfondimenti relativi ad alcune tavole di progetto. Il rinvio è stato approvato con 10 voti favorevoli (SìAMO Courmayeur) e 4 astensioni (Esprit Courmayeur). Il capogruppo di Esprit Courmayeur, Stefano Miserocchi, nel prendere atto della motivazione ha segnalato di aver ravvisato altre incongruenze nel documento oltre al rammarico per le tempistiche di invio della documentazione, evidenziando mancanza di rigore e trasparenza. Non concorde il Sindaco Roberto Rota che in risposta ha segnalato la volontà della minoranza di voler continuamente screditare la maggioranza.

Sul documento contabile il vicesindaco ha evidenziato come i dati siano indicatori di un percorso virtuoso indirizzato ad ottimizzare risorse e ridurre giacenze non utilizzate a beneficio della comunità, con un utilizzo prudenziale delle risorse stesse.

A seguito della relazione sul rendiconto 2024, la revisora dei Conti, dott.ssa Daniela Novallet, ha evidenziato, a chiusura di 5 anni di attività di controllo nel Comune di Courmayeur che “il conto del patrimonio evidenzia un incremento del 10%, dato molto buono. In questo quinquennio, inoltre, i pagamenti verso fornitori sono stati ottimi, e l’andamento residui passivi e attivi è buono”.

Il consigliere Stefano Miserocchi (Esprit Courmayeur) nella dichiarazione di voto contrario al rendicontro, ha ripercorso gli avanzi di amministrazione nel corso della legislatura definendoli avanzi molto alti che non hanno dimostrato capacità amministrativa di programmazione. Miserocchi ha poi dichiarato voto contrario del gruppo al rendiconto.

A rispondere il vicesindaco Perrin, che ha definito invece il rendiconto positivo e di visione, sottolineando la bontà del lavoro svolto e insistendo sulla capacità che l’Amministrazione comunale ha avuto nel reperire risorse che sono arrivate dall’esterno, come il PNRR e il progetto Courmayeur Climate Hub (1.5 mln), così come i progetti Interreg in corso. Perrin ha chiuso il proprio intervento ribadendo la capacità dell’Amministrazione di aver reperito e speso soldi europei e non propri.

Il capogruppo di SìAMO Courmayeur, André Savoye, ha dichiarato voto favorevole a nome del gruppo, sottolineando che il lavoro svolto e il rendiconto confermano attenzione nella programmazione e una gestione efficiente.

Il rendiconto è stato approvato con 10 voti favorevoli (SìAMO Courmayeur) e 4 voti contrari (Esprit Courmayeur).

6. VAL FERRET – AREA MANOVRA BUS TPL – ACQUISIZIONE – La delibera presentata dall’assessore all’Urbanistica e Opere pubbliche, Alberto Motta, approva la stipula per un contratto di servitù di passaggio (per area manovra bus) su alcune aree private. Tali zone sono necessarie al concessionario del servizio di trasporto pubblico locale – ARRIVA Italia – per poter disporre di uno spazio adeguato per la fermata e la manovra dei veicoli in servizio sull’autolinea per la Val Ferret – capolinea Arp Nouva. In accordo con la proprietaria delle due aree interessate (per totali 850mq) si è proceduto a frazionamento ed esproprio e al momento del perfezionamento dell’atto di cessione volontaria sarà corrisposta la somma di Euro 1.283,50 a titolo di servitù di passaggio e per ogni altra pretesa di carattere indennitario. La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli (SìAMO Courmayeur) e 4 astensioni (Esprit Courmayeur).

7. RISTRUTTURAZIONE CUCINA REFEZIONE SCOLASTICA– APPROVAZIONE PFTE – È stato approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di ristrutturazione e ammodernamento della cucina della scuola elementare, per un costo complessivo dell’opera di € 332.040,85 (Iva inclusa). I lavori prevedono l’installazione di tecnologie di supporto e la dotazione di attrezzature ed arredi volti a rendere funzionale e funzionante il servizio di produzione e distribuzione dei pasti. L’assessora alle politiche sociali e Cultura, Alessia Di Addario, nel presentare la delibera ha evidenziato, tra l’altro, la necessità degli interventi anche alla luce di importanti perdite d’acqua che avevano danneggiato il pavimento, oltre alle mutate condizioni che richiedono una ridistribuzione degli spazi per ottimizzare lavorazioni, preparazioni, stoccaggio e il servizio in generale; inoltre, qualora le scuole medie passassero alla settimana corta, ci sarebbe la necessità di fornire un maggior numero di pasti, passando dai circa 100 attuali ad un raddoppio degli stessi. Infine, tale ristrutturazione permetterebbe di risolvere l’annosa problematica della mensa per i dipendenti comunali. Il progetto approvato sarà poi finanziato e l’operatività della nuova cucina è prevista a partire dal settembre 2026.

8. COMUNICAZIONI DEL SINDACO – A chiudere i lavori dell’assemblea alcune veloci comunicazioni del Sindaco Rota. In primis l’organizzazione di un sopralluogo per i Consiglieri comunali al cantiere dell’Ex Hotel Ange per vedere l’avanzamento dei lavori legati al PNRR.

A seguire l’aggiornamento rispetto all’incontro avuto nel corso del mese di maggio a Chamonix con il Sindaco della cittadina francese, i rappresentanti degli albergatori, l’Ufficio del turismo e il CSC, per analizzare le criticità emerse e gli impatti sulle attività economiche a seguito delle chiusure del Tunnel del Monte Bianco durante la stagione invernale e nel corso dei periodi successivi per i lavori notturni.

Infine, il Sindaco ha ripercorso l’importante lavoro svolto nel mese in corso dall’Assessore all’Ambiente Ephrem Truchet relativamente al nuovo sistema di raccolta rifiuti. Rota ha evidenziato le molteplici soluzioni adottate, sia in centro paese che nelle valli, per rispondere alle diverse esigenze segnalate dal territorio dopo l’avvio della nuova gestione. Ha poi ricordato che il nuovo bando per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti era stato approvato dal Commissario di Courmayeur nel corso del 2020 e predisposto dall’Amministrazione comunale all’epoca in carica in collaborazione con l’Unités, aggiungendo che la messa a terra delle impostazioni teoriche ha poi evidenziato alcuni problemi, soprattutto rispetto alla logistica e spazi per i cassonetti delle attività commerciali.

