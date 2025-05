(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

Associazioni consumatori più amate… ma solo al 50%. Perché potrebbe essere un bene

Dati Eurispes (1) per la fiducia dei cittadini verso partiti, sindacati e associazioni. Scontata dèbacle per partiti e sindacati (21 e 42%), mentre calano le associazioni di volontariato (dal 68 al 60), le uniche con tendenza al rialzo sono le associazioni di consumatori, che passano dal 49,1 al 50,5%.

Un italiano su due, quindi, si fida delle associazioni di consumatori (che nel caso di Aduc è anche di volontariato).

Un po’ pochino anche se in crescita. Ma bisognerebbe valutare caso per caso, anche perché non è possibile fare di tutto un mucchio, essendo diverse le associazioni e diversi i rispettivi approcci ai cittadini che si rivolgono loro.

Prima di tutto c’è da dire che la quasi totalità delle associazioni eroga servizi solo per associati che hanno pagato una quota annuale, prendono finanziamenti pubblici e, per alcune, sono dirette emanazioni dei sindacati dei lavoratori.

Il contrario di Aduc: consulenza gratuita e no ad ogni tipo di finanziamento pubblico. Unico sostentamento: le donazioni dei cittadini.

A questo c’è da aggiungere che per informazioni e soluzioni dei problemi, da quando la Rete è piena di stimoli in ogni senso, non potrebbe essere altrimenti: il consumatore medio ha tendenza a non fidarsi degli altri e preferisce fare da sé, anche se questo talvolta implica maggiore difficoltà a soluzioni accettabili. Un comportamento che non ci stupisce vista la crescita, anche se talvolta malevola, di stimoli che sono premessa di truffa (in particolare nel settore degli investimenti finanziari).

Infine c’è da considerare che, a differenza di qualche decina d’anni fa, sono sempre meno le persone che si rivolgono ad un’associazione. Internet e le associazioni stesse esistono già da diverso tempo e l’acculturazione e capacità individuale per affrontare le proprie “magagne” è sempre maggiore.

Un buon segnale per Aduc che ha come slogan: Informazione indipendente per aiutare utenti e consumatori ad aiutarsi

Insomma, la fiducia al 50% va considerata anche come accresciuta capacità degli individui di essere cittadini consapevoli.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

