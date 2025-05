(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 Marco Fontana

Responsabile Comunicazione

Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte

*Comunicato Stampa*

*STELLANTIS, RUZZOLA (FI): SCELTA DI UN ITALIANO BUONA NOTIZIA PER GLI

OLTRE 56MILA LAVORATORI DELL’AUTOMOTIVE PIEMONTESE*

«Il Gruppo di Forza Italia augura buon lavoro ad Antonio Filosa nuovo

amministratore delegato di Stellantis. La scelta di un italiano alla guida

dell’azienda è una buona notizia per Torino e il Piemonte che offre una

speranza concreta per gli stabilimenti locali e in particolare per il

futuro di Mirafiori e dell’indotto». Ad affermarlo il capogruppo di Forza

Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.

«Ricordando che secondo l’Osservatorio sulla componentistica automotive

italiana, circa l’80% delle imprese piemontesi del settore ha rapporti

diretti o indiretti con Stellantis, e quasi la metà di queste genera almeno