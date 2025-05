(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Università – Ricerca. Piccolotti (Avs): Il Decreto Valditara precarizza il

lavoro. Oltre a 40.000 precari che rischiano l’espulsione, sono 1500 i

docenti coinvolti. Serve una deroga urgente come previsto dai nostri

emendamenti

La scorsa settimana, la maggioranza ha approvato al Senato, all’interno del

cosiddetto Decreto Valditara, l’introduzione di altre due forme di

precariato nell’ambito della Ricerca e dell’Università. Invece di attuare

la riforma approvata nella scorsa legislatura, che attribuisce centralità

al contratto di ricerca con i relativi diritti e tutele, si torna a

precarizzare il lavoro, la stessa logica che ha già arrecato danni

all’Università, agli enti di ricerca e alla scuola.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra.

Il Governo ha giustificato questa scelta facendo riferimento al caso di 60

ricercatori vincitori dei progetti Marie-Curie. Ma per risolvere questo

problema – prosegue la deputata rossoverde della Commissione Cultura di

Montecitorio – sarebbe sufficiente una semplice deroga, come previsto dai

nostri emendamenti alla Camera. Sono ben 1.500 i docenti che hanno indicato

questa via, sottoscrivendo l’appello al Governo affinché ci ripensi.

Noi crediamo che abbiano ragione e porteremo in Parlamento la loro voce,

insieme a quella dei 40.000 precari che rischiano di essere letteralmente

espulsi verso altri Paesi europei. I tagli del Governo colpiscono

soprattutto i giovani ricercatori che, di fronte a scarse tutele e stipendi

da fame, preferiranno fare le valigie e andare all’estero, dove il loro

talento – conclude Piccolotti – è più apprezzato e adeguatamente retribuito.

Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma 27 maggio 2025

