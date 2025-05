[Comune Palermo] Aggiudicazione lavori canale Boccadifalco – Dichiarazione Randazzo e Dentici (M5S)

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 «L’aggiudicazione dei lavori per la manutenzione del Canale Boccadifalco

rappresenta un primo passo verso la mitigazione dei rischi idraulici in una

vasta area della città di Palermo.

Con l’avvio dei lavori previsto per luglio, chiediamo che venga data

attuazione alla richiesta di revisione progettuale emersa durante

un’audizione congiunta della IV e III commissione, insieme al Consiglio

della IV circoscrizione.

In particolare, si richiede di aggiornare il progetto per includere la

pulizia del canale anche nel tratto a cielo aperto che attraversa il centro

abitato di Boccadifalco, partendo dal ponte tra via San Martino e via San

Pietro.

Inoltre, rimane irrisolto il tema della sistemazione definitiva della

copertura del canale nel tratto che collega via San Pietro a via San

Martino. Attualmente, questo progetto è privo di copertura finanziaria a

causa della perdita del relativo finanziamento, una situazione che

rappresenta un grave elemento di criticità per Boccadifalco.

Rivolgiamo un appello all’Assessore Orlando e al Sindaco affinché prestino

la massima attenzione a questo progetto e provvedano a individuare nuove

risorse».

Lo dichiarano Antonino Randazzo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in

Consiglio comunale e Mirko Dentici, consigliere M5S in IV Circoscrizione.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo